Корабль ВМС Великобритании Echo прибыл сегодня, 6 мая, с трехдневным дружественным визитом в Одесский морской порт. Команда военных моряков примет участие в совместных учениях в Черном море с кораблями ВМС ВС Украины, сообщает Укринформ.

«В понедельник около 10 часов разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота пришвартовался у причала Одесского порта. В рамках визита состоятся совместные учения британского и украинских военных кораблей в открытом море. В программе также экскурсия на борт разведывательного корабля Echo одесских курсантов и лицеистов и футбольный матч между украинскими и британскими моряками», - отметили в администрации порта.

Стоит отметить, что это уже второй визит корабля НАТО под командованием капитана 2-го ранга Мэтью Уоррена в Украину после событий в районе Керченского пролива, когда состоялось вооруженное нападение со стороны ЧФ РФ на украинских моряков.

Декабрьский визит в Одессу корабля Echo состоялся согласно договоренностям между министром обороны Украины Степаном Полтораком и госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. Британский корабль был отправлен к берегам Украины «для обеспечения свободы мореплавания в регионе».

Главное предназначение корабля Echo - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование как корабля управления, противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов.

Корабль взят на вооружение в марте 2003 года. Длина - 91 метр, ширина - 17 метров, осадка - 5,5 метра, водоизмещение - около 4 тыс. тонн, скорость - 15 узлов. Для экипажа в составе 72 человек созданы повышенные условия комфорта. Для выполнения поставленных задач HMS Echo оснащен самыми современными системами сбора данных, в т.ч. сканерами бокового обзора, многолучевым эхолотом, оборудованием для исследований проб воды и почвы и т.п.

Вооружение корабля состоит из трех шестиствольных 7,62-мм пулеметов M134 Minigun, двух 20-мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.