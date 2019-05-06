В урочище «Попова долина» духовенство Конотопской епархии УПЦ молитвенно почтило память убитых 18 декабря 1922 года монахов Пустынно-Рыхловского монастыря.

Фото: УПЦ

3 мая в урочище «Попова долина», расположенном в Кролевецком районе Сумской области, состоялось богослужение в память о тайно расстрелянных монахах Пустынно-Рыхловского Николаевского женского монастыря, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

Божественную литургию возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман в сослужении настоятельницы обители Олимпиады (Михайлович) и духовенства Конотопской и Нежинской епархий.

За богослужением были вознесены молитвы за упокой душ убитых на этом месте монахов.

Монахи были расстреляны 18 декабря 1922 года за то, что отказались закрыть монастырь и намеревались служить в день св. Николая Чудотворца. Согласно народному преданию, люди похоронили убитых на тех местах, где они падали от пуль. А через два года в Поповой долине забил целебный источник – Попов колодец. До сих пор остается неизвестным, сколько на самом деле было расстреляно монахов. По одним источникам 112, по другим - 135 человек.

2 мая 2018 года на месте массового убийства ни в чем не повинных монахов состоялось освящение вновь построенной часовни над колодцем с источником целебной воды.