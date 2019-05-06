В Польше 5 мая таможенники эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев-Перемышль после того, как обнаружили сумку, которая якобы не принадлежала ни одному из пассажиров.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Wyborcza.pl.

Когда на вопрос таможенников ни один из пассажиров не сказал, что является владельцем багажа, поезд обыскали с помощью пограничной собаки. Затем на месте работали взрывотехники из-за опасений, что в сумке есть взрывчатка.

После извлечения чемодана из поезда оказалось, что это был обычный багаж, в частности, с детскими игрушками.

Пассажиры жалуются, что царил «хаос» и их полтора часа держали в закрытых вагонах. Позже объявили эвакуацию первых двух вагонов, а впоследствии и всего поезда. После этого, на вопрос, что делать с билетами и доездом, пассажиры не могли получить четкого ответа.

«Нам сказали, что мы должны идти куда-то через рельсы. Мы пришли целой толпой под супермаркет в Медыке. Не было никого, кто бы нас проинформировал о транспорте, или что-то другое. Люди стали организовываться сами: автостопом, такси и автобусами. Не было никакого транспорта на замену», - жалуются пассажиры.

PKP Intercity объясняет, что людей было слишком много, чтобы предоставить замену автобусом.

«500 пассажиров путешествовали поездом. Из-за этого количества не удалось организовать замену автобусом. Пассажирам было предложено поездку поездом Przemyślanin, который выехал из Перемышля в 18:36 в Краков, а следующий Lajkonik из Кракова в Варшаву. Пассажиры имеют возможность подать жалобу», - сказала представитель PKP Intercity.