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Воспитанники интернатов встречали Архипастыря пасхальными песнопениями.

Фото: УПЦ

5 мая по завершении воскресного богослужения в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил лечебно-реабилитационный детский центр «Надежда, вера и любовь», который действует непосредственно при обители, и детский дом в с. Молница, о котором также заботится монастырь. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Для любимого гостя воспитанники детских домов исполнили пасхальные песнопения.

Блаженнейший Владыка поздравил детей и их воспитателей со Светлым Христовым Воскресением, вручил каждому пасхальные подарки и благословил всех.

Такие визиты Предстоятеля в детские дома на Буковине уже стали традиционными. Блаженнейший Архипастырь посещает детей, которые требуют особого внимания и опеки несколько раз в год.

Постоянный уход за детьми-сиротами обеспечивают насельницы женского монастыря в честь Боянской иконы Божией Матери.
ForUm

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