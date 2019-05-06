Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины, сообщает LIGA.net.

В НБУ считают, что замедление роста ВВП обусловлено ожидаемым уменьшением положительного вклада сельского хозяйства вследствие исчерпания влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году.

Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды в этом году по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности, добавили в Нацбанке.

«Несмотря на определенное замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего, потребления домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий)», - говорится в документе.

О дальнейшем устойчивом росте потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым ростом реальных заработных плат и пенсионных выплат, пояснили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ВВП на уровне 2,5% в 2019 году, в 2020-2021 годах рост ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно.

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом.