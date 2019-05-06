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За минувшие сутки, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из 120 мм минометов - около города Авдеевка;

дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Талаковка и Павлополь;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединское;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Богдановка;

с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта пищевики.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

из 120 мм минометов - возле села Новозвановка;

из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Новоалександровка;

дважды из противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Кримское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 5 мая один оккупант уничтожен, еще пятеро - ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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