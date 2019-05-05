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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин открыл стрельбу в воздух из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлов Свердловской области.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Медуза, видеозапись инцидента, сделанная из окна одного из домов, появилась в Интернете 4 мая.

Сначала Ионин заявил, что при нем «знакомый пострелял из игрушечного автомата», но позже признал, что стрелял сам.

По словам депутата, автомат ему дал глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков, и оружие не было боевым.

Как заявил Ионин, после приезда полиции они с Грибковым «перед всеми извинились».
ForUm

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