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Делегация аппарата атташе при посольстве США в Украине посетила район операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба ООС в facebook.

«На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности», – говорится в сообщении.

Также американские военные ознакомились с информацией о тактических схемах действий российских оккупационных войск, пророссийских террористов и мероприятий по противодействию им, которые применяют украинские военнослужащие.

«Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране», - рассказали украинские военные.
ForUm

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