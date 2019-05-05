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Президент Петр Порошенко поздравил главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука с днем рождения.

Об этом сообщается на сайте Президента.

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы являетесь настоящим духовным лидером, достойно несете бремя ответственности за Церковь и судьбу нашего народа», - говорится в поздравлении.

Порошенко поблагодарил главу УГКЦ за активную позицию в вопросах духовного возрождения Украины и межконфессионального согласия, борьбы за победу над агрессором и за мир на украинской земле.

Президент также пожелал предстоятелю Церкви крепкого здоровья, душевной радости и добра.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 мая, главе УГКЦ исполнилось 49 лет.
ForUm

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