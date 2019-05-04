также в разделеОбщество
У бывшего офицера изъяли рекордный арсенал боеприпасов 14
Глава Нацсовета подал в отставку 71
Сегодня отмечают Международный день пожарных 8
НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области 23
В штабе ООС рассказали о борьбе с контрабандой на Донбассе 30
3 мая. Картина дня 40
На Киевщине задержали российского «вора в законе» 35
В Украине создали уникальный артиллерийский комплекс 49
Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента 58
В оккупированном Крыму удерживают 86 политзаключенных 20
Украинцам обещают теплые выходные, но с дождями и ветром 28
Житель Сумщины держал на цепи в сарае «раба» 48
Полторак: Паспорта РФ для ОРДЛО могут быть подготовкой к широкомасштабной войне 157
Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО 21
Дело полицейских, получивших $50 тысяч взятки, передано в суд 20
Полторак отреагировал на слова Коломойского о «гражданском конфликте» на Донбассе 138
Желающих стать спикером Зеленского - уже более 3 тысяч 25
Климкин предложил украинский вариант акции «Бессмертный полк» 91

Сегодня, 4 мая, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, по данным Укргидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области в течение 4 мая грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
2665 грн.
20
Теги