В Киеве в субботу, 4 мая, возможно внесение изменений в график работы столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что изменения модуть быть внесены в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Александрия» (Александрия).

«Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - отметили в пресс-службе.

Напомним, начало матча «Динамо» - «Александрия» в 17:00, игра закончится ближе к 19:00.