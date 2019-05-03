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Велопробег протяженностью порядка 450 километров планируют совершить верующие УПЦ из Киева 14–17 мая. 

Фото: Фома в Украине

Конечная цель путешествия - Свято-Успенская Почаевская лавра, сообщает «Фома в Украине».

По дороге к главной святыне Западной Украины паломники посетят монастырь в честь мученицы Анастасии Римляныни в г. Житомир, Свято-Троицкий Корецкий монастырь, Свято-Георгиевский храм в г. Дубно и г. Кременец.
 
В святых местах они смогут и отдохнуть, и помолиться.
 
Впервые подобный велопробег состоялся в 2016 году. В нем приняли участие 30 человек из Украины и Беларуси, в том числе члены Всеукраинской организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине». В Почаевскую лавру велосипедисты прибыли к празднику Вознесения Господня.
 
С тех пор велопробег проводят ежегодно. Главный его организатор — настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.
 
К участию допускаются не все желающие, но имеющие опыт длительных переездов на велосипеде. Традиционно старт и финиш запланированы на утро (в этом году соответственно 14 и 17 мая), обратно велосипедисты возвращаются на поезде.
ForUm

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