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Советник новоизбранного президента Украины, главный эксперт по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил о необходимости смены руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции для эффективной проверки электронных деклараций. Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе по итогам встречи с представителями ЕС, передает УНИАН.

Рябошапка отметил, что в НАПК, «которое отвечает за электронные декларации чиновников, за конфликты интересов и политическую коррупцию, там работают фактически случайные люди, и эти люди политически зависимы. То есть этот орган работать нормально уже не сможет. И единственным вариантом в этой ситуации является смена руководства этого органа».

«Мы понимаем, что без смены руководителей органа (НАПК. – Ред.) система проверки электронных деклараций нормально не заработает. Смена руководства органа связана с эффективной проверкой электронных деклараций», - добавил он.

Напомним, 9 июня 2017 года член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка подал в отставку.
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