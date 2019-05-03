Заупокойное богослужение по погибшим 2 мая 2014 г. одесситам совершили вчера ранним утром викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор со священнослужителями.
Фото: УПЦ
Духовенство отслужило панихиду и возложило цветы у Дома профсоюзов и на месте гибели первых жертв майской трагедии на улице Преображенской, сообщает «Православная Одесса».
После богослужений владыка Диодор в своей проповеди отметил, что Церковь всегда молится об упокоении всех погибших в майской трагедии и просит Бога, чтобы в Одессе всегда были мир и согласие.
В пятую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года заупокойные богослужения по погибшим были также совершены во всех храмах Одесской епархии.
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