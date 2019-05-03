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В реанимации 8-й городской клинической больницы Львова умер двухлетний мальчик Иван из села Соседовичи Старосамборского района, который упал в кастрюлю с кипятком. Об этом сообщает Zaxid.net.

«Нет больше моего Вани. В 2:45 он умер», – позвонила ночью мать мальчика Иванна.

Накануне, 2 мая, заведующий ожоговым центром Василий Савчин рассказал, что состояние ребенка критическое.

«Температуры при таких ожогах нет, лейкоцитов практически нет, организм ребенка не борется, состояние критическое», – сообщил Савчин.

Мальчика хотели отправить на лечение в Бостон, в клинику «Шрайнерс госпиталь», где работает профессор Гарвардской медицинской школы Геннадий Фузайлов. В этой клинике спасают детей с ожогами со всего мира. Там с 2005 года спасли более 60 детей из Украины с ожогами 70-80% тела.

«30 апреля нам сказали готовить документы, чтобы ехать на лечение в США. Ранее паспортов и виз у нас не было. Но утром, 1 мая, врач сказал, что состояние Вани резко ухудшилось и он просто не перенесет перелета», – рассказала мать мальчика.

Трагедия произошла 23 апреля. Мать нагрела 40-литровую кастрюлю воды, чтобы постирать детям одежду и поставила ее на улице, чтобы немного остыла. Отвлеклась ненадолго и не уследила за своим двухлетним сыном.

 
ForUm

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