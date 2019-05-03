30 апреля 2019, в день памяти Иверской иконы Божией Матери, были совершены праздничные Божественные литургии Пасхальным чином в Иверском храме Горловки, а также в Иверском женском монастыре Донецка, которые в свое время пострадали от обстрелов.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в строящемся Иверском храме Горловки, который пострадал от обстрела в 2016 году, в престольный праздник - день прославления Иверской иконы Богородицы, митрополит Горловский и Славянский Митрофан впервые совершил Божественную литургию.

«Мы с вами в сегодняшний день стали творцами истории, потому что сподобились сослужить здесь первую Божественную литургию и прославить имя Божие, причаститься Святых Христовых Таин и поблагодарить Матерь Божию за Ее великие чудеса в жизни православных христиан», – отметил в своей проповеди настоятель Благовещенского храма Горловки протоиерей Александр Пеканов.

После Божественной литургии митрополит Митрофан обратился к прихожанам с архипастырским словом. Владыка напомнил, что все в нашей жизни происходит по воле Божьей.

В конце богослужения владыка Митрофан раздал прихожанам сладкие подарки.

Также в день престольного праздника в Свято-Иверском женском монастыре, расположенном недалеко от руин донецкого аэропорта и пострадавшем в результате обстрелов в 2014 году, пасхальную Божественную литургию совершили архиепископ Макеевский Варнава и епископ Новоазовский Варсонофий в сослужении клириков храмов Донецка, отмечают в Донецкой епархии.

Завершил Божественную литургию пасхальный молебен с крестным ходом.

После окончания молитвы к верующим с архипастырским словом обратился архиепископ Варнава. Владыка сравнил ужасы голгофских событий с тем, что на себе испытала многострадальная обитель вместе с ее насельницами и игуменьей Михайлой (Шевченко).

Викарий Донецкой епархии также поделился своими воспоминаниями о первом, с начала военных столкновений на Донбассе, богослужения в разрушенном монастыре, которое произошло в 2016 году: «Тогда было действительно страшно молиться в такой обстановке, сейчас же Иверский монастырь дарит уверенность в твердости веры, ведь "кровь мучеников - это фундамент Церкви Христовой, а земля эта потерпела настоящие мучения". Уверенность эта основывается на самой сути христианства: «Христос пострадал, но победил смерть. Так и эта обитель - она пострадала, но она воскреснет».