также в разделеСтолица
Киевский чиновник заставил коммунальщиков сделать ремонт в своей квартире 5
Мужчину, угрожавшего на Пасху взорвать все церкви и синагоги, поместили в спецмедучреждение 9
В апреле температура в Киеве была почти на 2 градуса выше нормы 11
В Киеве самосвал насмерть сбил велосипедиста 28
В Киеве внедорожник врезался в авто полиции, пострадал правоохранитель 31
В Киеве мужчина ударил полицейского ножом в грудь 87
Активист: В Киеве пилят деревья под застройку в Протасовом Яру 165
В Киеве мужчина угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги 26
В Киеве мужчина подорвал себя гранатой 215
В Киеве на Майдане заработали музыкальные фонтаны 19
В пасхальную ночь в Киеве продлят работу общественного транспорта 36
Киевлянина похитили и больше года держали в плену 65
В Киеве задержали мужчину, насиловавшего женщин в туалетах торгового центра 136
Кличко заявил об угрозах срыва строительства Шулявского моста 396
Минирование столичных вокзалов, аэропорта и админзданий оказалось ложным 23
Взрывоопасных предметов в Раде не нашли 15
В Киеве сообщили о минировании Рады, Кабмина, аэропорта и вокзалов 85
В киевском аэропорту снова ищут взрывчатку 39

3 мая в 5:06 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в районе Воздухофлотского путепровода.

Как сообщает ГосЧС, на место происшествия были сразу же направлены спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарных было установлено, что под Воздухофлотским путепроводом в коллекторе теплотрассы горит мусор на площади 10 кв. м. Спасатели приступили к тушению пожара. В 5:58 пожар был ликвидирован.

Во время тушения пожара в камере коллектора пожарные обнаружили тела двух мужчин.

На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги