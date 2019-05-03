3 мая в 5:06 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в районе Воздухофлотского путепровода.

Как сообщает ГосЧС, на место происшествия были сразу же направлены спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарных было установлено, что под Воздухофлотским путепроводом в коллекторе теплотрассы горит мусор на площади 10 кв. м. Спасатели приступили к тушению пожара. В 5:58 пожар был ликвидирован.

Во время тушения пожара в камере коллектора пожарные обнаружили тела двух мужчин.

На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.