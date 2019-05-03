1 мая 2019 в Свято-Георгиевском храме села Подречье Волынской области был совершен чин Пасхального отпевания над почившим защитником Отечества Иваном Гливой.

Фото: УПЦ



Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, в заупокойной молитве в частности приняли участие священники Камень-Каширского, Михновского и Колковского благочиний Волынской епархии УПЦ.

Односельчане и собратья покойного военнослужащего ВСУ вместе с духовенством УПЦ молились за упокой души воина Ивана.

Благочинный протоиерей Стефан Михалюк призвал всех присутствующих поддержать семью покойного и молиться за упокой его бессмертной души.

Как сообщает портал today.ua, Иван Глива проходил службу в 14-й отдельной механизированной бригаде. 21 мая Глива отмечал бы свое 43-летие.