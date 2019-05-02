На сегодняшний день возвращение Украине ядерного оружия является нецелесообразным. Об этом в интервью «Апострофу» заявил советник избранного Президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Он отметил, что во время ликвидации ядерного арсенала Украины выступал категорически против отказа от тактического ядерного оружия.

При этом Апаршин подчеркнул, что сегодня считает нецелесообразным восстановление ядерного арсенала. «Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется. Украина - это гарант выполнения обязательств», – заявил он.

По словам, Апаршина, на сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе. «У нас война, у нас есть агрессор, а Украина выполняет все обязательства, ратифицированные Верховной Радой. Но, если мы берем на себя определенные обязательства, то и от вас мы хотим видеть такие же партнерские отношения. Иначе я буду искать другие пути защиты своей территории. И я их найду. И территорию я вам больше не отдам», – подытожил он.