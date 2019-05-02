После потепления в ближайшие дни, 6 мая, в Украине снова похолодает. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Главное в прогнозе погоды на завтра, 3 мая, то, что, наконец, наши синие носы и щеки порозовеют - ожидается потепление. В течение дня столбики термометров поднимутся до +15-20 градусов, а при прояснениях до +20-23 градусов», – написала она.

При этом синоптик подчеркнула, что пройдут новые дожди, атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины. «Меньше вероятность осадков, больше солнца можно будет увидеть на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму», – сообщила Диденко.

«В Киеве пятница будет влажной, однако теплой, такой рай для цветов, деревьев и овощей. Температура воздуха в столице ночью невысокая + 8-10 градусов, а вот завтра днем ​​можно, наконец, будет бросить теплый свитер на высокую полку и поменять пальто на что-то полегче, ожидается +18-19 градусов», – отметила она.

«Ориентировочно: на Проводы, в воскресенье, в Киеве дождь удержится западнее, то есть, все же надеемся в Проводное воскресенье на сухую погоду, еще будет тепло, до +20 градусов, а вот в понедельник, 6 мая, придут снова серьезные дожди и похолодание», – подытожила Диденко.