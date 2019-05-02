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По факту гибели 23-летнего матроса на борту малого бронированного артиллерийского катера «Вышгород» правоохранители проводят следственные действия, а руководство Военно-морских сил – служебную проверку. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-центре ВМС.

Трагический случай произошел утром 2 мая на борту МБАКа, который находился в Практической (Военной) гавани в Одессе.

Было ли это самоубийство, как ранее сообщили одесские СМИ, будет выяснено в результате следствия, отметил пресс-офицер ВМС.

Бронекатер «Вышгород» и еще три МБАКы были введены в состав национальных Военно-морских сил 1 июля 2018.
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