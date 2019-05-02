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Директор предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия из-за гибели ребенка на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

Отмечается, что мальчик вместе с родителями попал на территорию полигона через отверстие в заборе. Его вырезали «черные сортировщики».

«В прошлом году за счет городского бюджета было завершено строительство забора вокруг полигона для безопасности людей. Но неоднократно зафиксированы случаи, когда граждане роют подкопы, ломают забор, сортируют мусор и сдают его с целью получения прибыли. Сейчас городские власти полностью способствует проведению следственных действий, сотрудничают с правоохранительными органами», -  сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Как сообщал ForUm, 1 мая возле села Весеннее в Николаевской области на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило девятилетнего ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем.
ForUm

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