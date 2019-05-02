Вследствие выпадения очень сильных осадков 28 апреля - 1 мая на территории Ивано-Франковской области наблюдался подъем уровней воды на реках бассейна Днестра и Прута, что привело к подтоплению ряда домохозяйств, сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Так, 1 мая в пгт Верховина поступило сообщение о том, что между с. Топильче и с. Зеленое в Верховинском районе произошел оползень на дорогу отрезком ориентировочно 25 м, высотой 1 м. (около 70 метров кубических почвы). К месту происшествия была направлена бригада Верховинского ДЕД для ее расчистки. На месте происшествия работала МОГ Верховинского РО. В 14:45 дорога была расчищена, проезд обеспечен.

1 мая в результате подъема уровня воды в реке Быстрица Надвирнянская произошло подмывание подъездной части дороги железобетонного моста, который соединяет село Пнив и пгт Битков Надвирнянского района. В результате данного происшествия движение по данному мосту остановлено. До пгт Битков есть объездная дорога через с. Молодьково.

1 мая в с. Нижний Вербиж в результате подъема уровня воды река Сопивка частично вышла из берегов и разлилась на прилегающий участок дороги и во дворы 5-ти частных хозяйств.

1 мая в еле Борщев Снятинского района в результате подъема уровня воды в реке Прут произошел разлив воды за пределы дамбы на прилегающую территорию и подтопление частных домохозяйств. По состоянию на 22.00 работниками пожарно-спасательной службы проведен подворовой обход села с целью определения состояния и границ подтопленных территориях. В общем обнаружено подтопление 6-ти домовладений и 11 приусадебных участков. Эвакуация населения не проводилась.