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1 мая в канун пятилетия Одесской трагедии глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский прибыл в Одессу для встречи с членами семей погибших 2 мая 2014 года. Также на встречу с родственниками прибыл глава партии «Наши» Евгений Мураев и народный депутат Украины Татьяна Бахтеева. Члены семей жертв тех страшных событий до сих пор не знают истинные причины гибели своих близких и виновные в произошедшем не наказаны. По мнению родных, следственные и судебные органы намеренно раздробили эпизоды трагедии, разделили участников событий 2-го мая по политическим признакам, в результате следствие не было беспристрастным и справедливым.

По словам Новинского, многочисленные попытки оппозиции инициировать создание Временной следственной комиссии по объективному расследованию Одесской трагедии наталкиваются на колоссальное сопротивление правящей коалиции: действующая власть не заинтересована в том, чтобы Одесса и Украина узнали всю правду о событиях 2 мая 2014 года.

«Действующая власть слепо-глухонемая к расследованию одесской трагедии. Она не заинтересована в том, чтобы Одесса и Украина узнали правду, потому что, если бы расследование было бы честным, то оно привело бы в самые высокие кабинеты этой власти. Поэтому они все они покрывают убийц также, как покрывали убийства на Майдане. Мы ничего не забыли, и мы сделаем всё, чтобы расследование Одесской трагедии было завершено. Это нужно не тем, кто погиб. Это нужно нам, живым, чтобы извлечь уроки из этой страшной трагедии и обязательно наказать тех, кто в этом был виноват», - заявил глава фракции.

В 2014-м году депутатам от Одесской области в прежнем составе Верховной Рады удалось добиться создания Временной следственной комиссии по 2 мая, в состав которой входила Светлана Фабрикант. Однако, по ее словам, работа комиссии была сведена властью и правоохранителями к преступной формальности, при причине чего Светлана Фабрикант даже отозвала свою подпись под итоговым докладом о работе комиссии. 
«Нынешний парламент не заинтересован в обнародовании правды об Одесской трагедии и, самое главное, в наказании виновных в организации событий 2 мая 2014 года. Сегодня новая власть обязана продемонстрировать открытость в расследовании и не допустить спекуляций. Разночтениям, недомолвкам, оскорблениям и самосуду конец положит только правда», - подчеркнула народный депутат Украины VII созыва Фабрикант. 

Из-за отсутствия объективного и полноценного расследования родственники погибших 2 мая признаются, что пять лет чувствуют себя изгоями в родном государстве: их погибших близких и тех, кто пять лет без обвинительных приговоров сидят в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона, власти и их сторонники без оглашения результатов расследования называют предателями. 

Сегодня семьи, потерявшие кормильцев, полностью лишены социальной поддержки со стороны государства. У родственников погибших, в том числе воспитывающих детей, нет никого социального статуса, например, жертв политических репрессий, который позволил бы им, во-первых, получать соответствующие пособия, а, во-вторых, чувствовать себя полноценными гражданами в родной стране.

В условиях отсутствия социальной справедливости по отношению к родственникам жертв одесской трагедии Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи для оздоровления семей с детьми. Кроме этого, необходимую материальную поддержку в первых числах мая получат 45 семей, чьи родственники находятся в СИЗО Одессы, Николаева и Херсона. 

Новинский повторно потребовал от городской власти Одессы выполнить данное ранее ею обещание о выдаче разрешения на установление двух мемориальных досок на Греческой площади и на фасаде здания Дома Профсоюзов. Кроме этого, лидер парламентской фракции заявил о намерении профинансировать разработку проекта и строительство поминальной часовни на Куликовом поле в память обо всех жертвах Одесской трагедии.
ForUm

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