Россия испытывает на Донбассе новую систему орбитального подавления «Тирадо-2», еще не поступившую на вооружение российской армии.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm.

Впервые информация о присутствии на оккупированной РФ части украинского Донбасса современной системы орбитального подавления появилась 16 марта 2019 в отчете СММ ОБСЕ.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm исследовали эту информацию и предоставили ей широкую огласку в СМИ с дополнительными разъяснениями.

«Наличие этой системы на Донбассе указывало не только на проведение испытаний новейших российских систем РЭБ в боевых условиях против украинской армии, но и на попытки Российской Федерации помешать получению сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который периодически проводит мониторинг вдоль линии столкновения», - говорится в расследовании.

Отмечается, что в открытых источниках было мало информации о новой российской системе орбитального подавления.

3 апреля 2019 твиттер-канал украинской миссии ОБСЕ опубликовал фото с БПЛА автоматизированной станции помех Р-330Ж «Житель» и комплекса «Тирадо-2», которые были зафиксированы неподалеку от населенного пункта Южная Ломоватка на Донбассе.

На слайде ОБСЕ не были указаны точные координаты, поэтому волонтеры сообщества InformNapalm пересмотрели общедоступные спутниковые снимки в google maps и нашли точное место фиксации – это 48.418126 38.511170. Также было установлено, что на снимках в данном районе, начиная с 2017 года периодически находятся кунги с антеннами на армейских грузовиках, что указывало на постоянное присутствие систем РЭБ.

Фото «Тирадо-2» с дрона ОБСЕ помогло сузить поиск настоящих фотографий этого тайного комплекса, которые по неосторожности пресс-службы МО РФ все же попали в Интернет. Вероятно, они сначала были опубликованы в этой статье на сайте МО РФ, которую подхватили российские «РИА Новости», потому что именно со ссылкой на эти источники и удалось поймать одну из немногих настоящих фото «Тирадо-2».

На заднем плане фотографии мы видим ту же систему, только с развернутой второй антенной. А подпись к фото указывает, что она сделана 18.07.2018 на Николо-Александровском полигоне в Ставропольском крае РФ.

Вот сравнение от InformNapalm.

Волонтеры InformNapalm сравнили фото с БПЛА из отчета СММ ОБСЕ на Донбассе и фото этой системы с конкурса на полигоне МО РФ и пришли к выводу, что это одна и та же система – «Тирадо-2».

«Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важна. Россияне пытались скрыть виток фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов. Однако удалось распознать эту систему благодаря информации из отчетов СММ ОБСЕ», - сообщили расследователи.

InformNapalm надеются, что эти данные будут использованы проукраинскими жителями оккупированных территорий для определения, фото- и видео фиксации новейших российских систем и передачи этих данных для дальнейшего документирования фактов военного вторжения Российской Федерации.