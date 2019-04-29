Председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер заявил, что Польша вряд ли выйдет из ЕС, даже если евроскептическая партия Право и справедливость выиграет перевыборы в этом году.
Такое заявление он сделал в одном из интервью, сообщает «Новое время».
Польский журналист спросил Юнкера, считает он вероятным Polexit после парламентских выборов.
«Нет. Польша с нами (с ЕС), потому что у нас общие ценности», - ответил глава Еврокомиссии.
Партия Право и справедливость конфликтовала с Еврокомиссией с 2016 года из-за политики польских властей в отношении судов в стране. Большинство стран ЕС поддерживают Еврокомиссию в этом споре.
Кроме того, партия недовольна экологической и миграционной политикой Евросоюза.
Это дает основания оппозиции говорить о том, что Право и справедливость в конце концов выведет Польшу из ЕС.
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