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Председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер заявил, что Польша вряд ли выйдет из ЕС, даже если евроскептическая партия Право и справедливость выиграет перевыборы в этом году.

Такое заявление он сделал в одном из интервью, сообщает «Новое время».

Польский журналист спросил Юнкера, считает он вероятным Polexit после парламентских выборов.

«Нет. Польша с нами (с ЕС), потому что у нас общие ценности», - ответил глава Еврокомиссии.

Партия Право и справедливость конфликтовала с Еврокомиссией с 2016 года из-за политики польских властей в отношении судов в стране. Большинство стран ЕС поддерживают Еврокомиссию в этом споре.

Кроме того, партия недовольна экологической и миграционной политикой Евросоюза.

Это дает основания оппозиции говорить о том, что Право и справедливость в конце концов выведет Польшу из ЕС.
ForUm

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