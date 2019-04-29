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В 2018 году мировые военные расходы выросли до $1,8 триллиона, что на 2,6% больше, чем в 2017 году и является самым высоким показателем с 1988 года.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) от 29 апреля, сообщает «Украинская правда».

«В 2018 году мировые военные расходы составили 2,1% мирового валового внутреннего продукта или $239 на человека», - говорится в сообщении.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них приходилось 60% мировых военных расходов.

В частности США потратили на оборону $649 миллиардов, Китай – $250 миллиардов (в Китае рост военных расходов наблюдался 24-й год подряд).

Также значительно увеличили свои военные расходы в 2018 году и несколько стран в Центральной и Восточной Европе

В частности расходы Польши выросли на 8,9% до $11,6 миллиарда, расходы Украины – на 21% до $4,8 миллиарда. 

Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли (18-24%) в 2018 году.

«Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Это несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились», - сообщил старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан.

Отмечается, что в 2018 году военные расходы России сократились на 3,5% по сравнению с 2017 годом и составили $61,4 миллиарда. Это сделало ее шестой по размерам военных расходов страной в рейтинге SIPRI.

Вместе с тем некоторые страны сократили расходы на оборону. В частности в странах Африки военные сократились на 8,4% (в Алжире (-6,1%), Анголе (-18%) и Судане (- 49%)), а в государствах на Ближнем Востоке – на 1,9%.

SIPRI отслеживает изменения в военных расходах во всем мире. Военные расходы включают в себя траты правительства на текущую военную деятельность и вооруженные силы, в том числе заработную плату и пособия, оперативные расходы, закупки вооружения и военной техники, военное строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также управление и тыловое обеспечение.
ForUm

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