«Россия незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России плевать на международное право и любое другое законодательство, очевидно им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломить!», - отметил Климкин.

Напомним, в оккупированном Крыму «суд» отказался зачесть украинскому политзаключенному Владимиру Балуху проведенный в СИЗО срок «день за полтора», как того требует законодательство РФ.

Как известно, «суд» в Крыму приговорил Балуха к 4-м годам и 11-ти месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Причиной уголовного преследования Владимира является его проукраинская позиция в оккупированном Россией Крыму. Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области), что нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.