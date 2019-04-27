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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия незаконно продлила украинскому политзаключенному Владимиру Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО.

Об этом он отметил в Twitter.

«Россия незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России плевать на международное право и любое другое законодательство, очевидно им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломить!», - отметил Климкин.

Напомним, в оккупированном Крыму «суд» отказался зачесть украинскому политзаключенному Владимиру Балуху проведенный в СИЗО срок «день за полтора», как того требует законодательство РФ.

Как известно, «суд» в Крыму приговорил Балуха к 4-м годам и 11-ти месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Причиной уголовного преследования Владимира является его проукраинская позиция в оккупированном Россией Крыму. Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области), что нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.
ForUm

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