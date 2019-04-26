Согласно данным исследования Gallup Global Emotions люди во всем мире становятся более обозленными, напряженными и обеспокоенными, но есть страны, жители которых счастливее других, пишет BBC.

Из 150 тысяч человек, опрошенных в более чем в 140 странах, треть сказали, что они часто испытывают стресс, а по меньшей мере один из пяти опрошенных испытывает сильную печаль или гнев.

Наиболее негативной страной в эмоциональном состоянии населения оказался Чад, второе место занял Нигер. Самые позитивно настроенные – жители Парагвая и Панамы.

Около 71% опрошенных сказали, что они чувствовали большое удовольствие за день до опроса. Опрос показал, что уровень беспокойства и грусти среди людей во всем мире также вырос. Около 39% опрошенных сказали, что они чувствовали обеспокоенность накануне опроса, а 35% - испытывали стресс накануне.

Топ-5 стран позитивным настроем населения:

Парагвай, Панама, Гватемала, Мексика, Сальвадор.

Топ-5 стран с негативным настроем населения:

Чад, Нигер, Сьерра-Леоне, Ирак, Иран.