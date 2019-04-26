Суд американского округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения по делу о работе в качестве иностранного агента без уведомления генерального прокурора США, сообщает Интерфакс.

При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. Россиянку депортируют из США после того, как она отбудет тюремный срок. После депортации она в течение десяти лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.

Прокуратура США просила для россиянки 18 месяцев тюремного заключения, ее защита настаивала на ограничении тюремного срока уже проведенными за решеткой девятью месяцами. Также защита соглашалась на депортацию россиянки из США, как только это станет возможным.

Ранее в пятницу Бутина обратилась к суду с просьбой проявить снисхождение при вынесении приговора и дать ей шанс вернуться домой.

«Я хотела сделать карьеру в международной политике. В то же время я желала наладить отношения (между Москвой и Вашингтоном, - ред.)... поэтому я пыталась наводить мосты между своей родиной и страной, к которой я прониклась любовью... Я никогда не хотела никому навредить», - сказала россиянка перед вынесением приговора.

Бутина на заседании заявила, что если бы она знала, что ей необходимо зарегистрироваться в качестве иностранного агента, она бы сделала это без промедления. Однако судья сочла, что действия Бутиной не могли стать результатом простого недопонимания.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения «Право на оружие» Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 года, Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.