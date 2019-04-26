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Малые противолодочные корабли Черноморского флота России «Ейск» и «Касимов» провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Курс подводной лодки «врага» активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменен в сторону берега, и на эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами», - говорится в сообщении.

В рамках учений моряки отработали тактические приемы по непрерывному преследованию подводной лодки «противника» и ее уничтожении. Корабли осуществляли поиск подводной лодки во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27М морской авиации.
ForUm

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