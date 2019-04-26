также в разделеСтолица
Киевлянина похитили и больше года держали в плену 10
Кличко заявил об угрозах срыва строительства Шулявского моста 264
Минирование столичных вокзалов, аэропорта и админзданий оказалось ложным 14
Взрывоопасных предметов в Раде не нашли 10
В Киеве сообщили о минировании Рады, Кабмина, аэропорта и вокзалов 72
В киевском аэропорту снова ищут взрывчатку 22
В Киеве могут вырасти штрафы за мусор мимо урны 27
Задержан киевлянин, убивший посетителя супермаркета один ударом 59
В Киеве на территории ВДНХ нашли повешенным молодого парня 52
В Киеве будут праздновать День соседа 58
В Киеве начали отключать горячую воду 23
В Киеве спустили на воду разведывательный корабль для ВМС 150
Рейдеры атаковали спорткомплекс в Киеве: задержаны 62 человека 49
Взрывоопасных предметов в аэропорту «Киев» не нашли 20
В аэропорту «Киев» ищут взрывчатку, эвакуированы сотни людей 44
В Киеве обокрали польского дипломата 40
Кличко обещает, что летом горячую воду надолго отключать не будут 33
В Киеве у патрульных угнали служебное авто 61

Киевская прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему жителю Полтавы за совершение сексуального насилия над женщинами.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в марте этого года в туалетах ТЦ «Эпицентр» неизвестный, прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал действия сексуального характера.

Досудебным расследованием под качественным процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 собрано достаточно доказательств, для сообщения указанному лицу о подозрении по ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

В Оболонский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1193 грн.
59
Теги