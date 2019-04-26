Киевская прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему жителю Полтавы за совершение сексуального насилия над женщинами.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в марте этого года в туалетах ТЦ «Эпицентр» неизвестный, прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал действия сексуального характера.

Досудебным расследованием под качественным процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 собрано достаточно доказательств, для сообщения указанному лицу о подозрении по ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

В Оболонский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.