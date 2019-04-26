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С 2021 года планируется ввести обязательный экзамен по математике для выпускников школ. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на заседании Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству, передает УНИАН.

По словам министра, нынешние выпускники 9-го класса уже будут готовиться к такому экзамену. Гриневич объяснила необходимость экзамена по математике тем, что этот предмет «развивает логику и абстракцию мышления».

Она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, уже ввели обязательный экзамен по математике. Как сообщила Гриневич, экзамен будет двухуровневым.

По ее словам, если ученик является «гуманитарием», то он может выбрать первый уровень, а для тех, кто поступает в технические вузы или на технические специальности, необходимо будет выбрать углубленный уровень.

Напомним, ВНО в этом году будет проходить с 20 мая по 12 июля.
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