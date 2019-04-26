Служба безопасности Украины установила новые доказательства вербовки наемников из числа граждан Украины – участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе и их переправки в Сирию кораблями ВМФ РФ для участия в боевых действиях в составе внештатного подразделения российской военной разведки ЧВК «Вагнера».

По данным пресс-центра ведомства, СБУ идентифицировала личности 8 наемников, которых летом 2016 доставили в Сирию на большом десантном корабле (БДК) «Цезарь Куников» Черноморского флота ВМФ РФ. Все наемники входили в состав ротной тактической группы (РТГр) «Карпаты» ЧВК «Вагнера», также известной как РТГр «Весна» по позывным ее командира - гражданина РФ Алексея Дмитриева, 16.11.1977 г.р.

Среди идентифицированных лиц – 7 граждан Украины, 1 гражданин РФ: - № 1 - так называемый «атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)», гражданин Украины Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967 г.р., позывной «Батя»; - № 2 на обоих фото - «есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат парламента ДНР», гражданин Украины Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975 г.р., позывной «Сеня».

«В 2014 году Сафоненко и Богданов под опекой российских спецслужб сформировали в Донецке так называемый «отряд КСОВД», основу которого составили представители криминалитета. В течение двух лет члены этого отряда под прикрытием российских кураторов терроризировали население Донбасса. На их счету многочисленные факты изнасилований, похищений и жестоких пыток, а также убийств мирных жителей Донецка. Показательно, что даже информационный рупор российской пропаганды на оккупированных территориях Донбасса «Русская весна» в 2018 году был вынужден признать дерзкие преступления этой банды. При этом заслуживают внимания эпитеты в адрес членов КСОВД, на языке оригинала: «образчики феерический скотства и жестокости; прикрывшиеся казачества отморозки; стая шакалов» и т.п.», - говорится в сообщении.

Из-за возмущения местного населения дерзкими преступлениями банды КСОВД российские спецслужбы расформировали отряд. В то же время почти все его члены были зачислены на должности «стрелков» в ЧВК «Вагнера» и в конце 2015 года отправлены в первую командировку в Сирию.

№ 3 - «командир взвода отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины Ященко Сергей Александрович, 04.10.1972 г.р., позывной «Ящер»; № 4 - «боец отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины Шепель Артем Викторович, 24.01.1989 г.р.

№ 5 - «боец отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976 г.р., позывной «Макар»;

№ 6 - «боец отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974 г.р., позывной «Гриша»;

№ 7 - стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994 г.р .;

№ 8 - командир отделения РТГр «Карпаты», гражданин РФ Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979 г.р.

Как минимум двое наемников из состава «отряда КСОВД», которые были лично причастны к тяжким преступлениям этой банды на Донбассе в 2014-2015 годах, погибли во время одной из первых командировок РТГр «Карпаты» в Сирии:

гражданин Украины Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968 г.р., прозвище «Боцман», погиб 8 марта 2016;

гражданин Украины Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993 г.р., прозвище «Кеша», погиб в ночь с 7 на 8 апреля 2016 года;

Всего СБУ уже установила личности 125 граждан Украины, причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ППК «Вагнера» на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана.

Приведенные факты использования боевого корабля Черноморского флота ВМФ РФ для переправки наемников ЧВК «Вагнера» в Сирию не единичны. В апреле 2018 СБУ обнародовала показания гражданина России Коваленко М.А., бывшего российского военнослужащего и непосредственного участника переправки в Сирию участников ППК «Вагнера» на флагмане Тихоокеанского флота ВМФ РФ - российском ракетном крейсере «Варяг». Служба безопасности Украины также обнародовала персональные данные 20 наемников, которые были доставлены в САР именно на этом корабле.

Несмотря на доказательства СБУ, официальные представители Министерства обороны России тогда категорически отрицали использование каких-либо кораблей российского ВМФ для переправки наемников.

Служба безопасности Украины заявляет, что в составе российской частной военной компании «Вагнера» 10% граждан Украины.