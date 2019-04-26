Одиозный миллионер, народный депутат Украины от Радикальной партии Сергей Рыбалко решил воспользоваться победой Владимира Зеленского, очистив «карму» своего преступного бизнеса с оккупированными Россией территориями Украины.

Сергея Рыбалко, владельца снековой корпорации S.Group, СБУ и ГПУ подозревают в ведении бизнеса на территории оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, а также государственной измене. Осенью 2017 года топ-менеджеры корпорации оказались за решеткой, по подозрению в финансировании терроризма. Самого Рыбалко от тюрьмы спас депутатский иммунитет.

После президентских выборов нардеп решил воспользоваться неопытностью в подковерных парламентских интригах Владимира Зеленского. В спешном порядке Рыбалко создал и возглавил очередное межфракционное объединение из разлагающихся фракций БПП, «Народного фронта», «Оппозиционного блока» и «Воли народа» с циничным названием «Независимость и развитие», публично предложив новому молодому Президенту поддержку.

«Члены «Независимости и развития» вместе будут готовиться к новым парламентским и местным выборам, а также будут помогать новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому набираться политического опыта. Люди не простили власти коррупцию и имитацию реформ. В условиях смены власти Верховная Рада не должна быть бездеятельной. И если новый президент не имеет опыта и четкой программы, мы ему поможем», - заявил Рыбалко.

Главная интрига дня – что ответит «Зе! Команда», не нуждающаяся в советах и поздравлениях от врагов Украины, подозреваемому в госизмене политику-бизнесмену. Тем более, что уголовные дела расследуются и топ-менеджеров предприятий семейного холдинга Рыбалко ожидают суды. Кстати, стоит отдать должное, народный депутат делает все возможное для того, чтобы максимально оттянуть судебные процессы над руководителями подразделений S.Group, которые реализовывали преступные схемы поставок продукции в ОРДЛО и Крым.

В марте 2018 года завершено расследование уголовных преступлений руководителя днепропетровской «СНЕК-ЭКСПОРТ» Дениса Пробачая, который стал основным организатором незаконного торгового канала с последующей уплатой налогов террористам. Однако дело до суда до сих пор не дошло. Каждый раз, за несколько дней до истечения срока ознакомления адвокатов с материалами следствия (а их у подозреваемого аж пять), Пробачай меняет одного из них на нового, не только незнакомого с делом, но и физически незрячего защитника.

27 июля 2018 года в адвокатскую команду был введен инвалид по зрению 1-й группы Сергей Кириченко, который, вплоть до апреля 2019-го, ежедневно изучал не более 30 страниц из 14 томов уголовного дела с помощью чтеца.

«А уже 12 апреля, когда до окончания сроков ознакомления слепым адвокатом Кириченко оставался один день, Пробачай поменял еще одного ознакомившегося с делом зрячего адвоката, на еще одного незрячего коллегу, Владислава Рокицкого. На данный момент последний вообще не проявил малейшего интереса к «чтению» уголовных материалов», - сообщает «Сумской новостной портал».

Разумеется, сторона обвинения не оставляет без реакции все эти уловки затягивания процесса и попыток уклонения обвиняемого от ответственности. Соответствующие жалобы направлены в Квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры Киева и Днепра и Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Но вот смогут ли там «узреть» злоупотребления своих коллег по цеху, скорее всего, будет зависеть от того насколько «слеп» к лести Рыбалко окажется Владимир Зеленский.