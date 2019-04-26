За неделю с 15 по 21 апреля от осложнений гриппа в Украине умерли два человека, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, с начала прошлой недели гриппом и ОРВИ заболело свыше 129 тысяч человек. 68,4% больных - это дети в возрасте до 17 лет. Среди взрослых уровень заболеваемости уменьшился на 2,3%. Среди детей увеличился на 5,3%.

С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 62 украинцев, в том числе 12 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.