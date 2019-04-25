В воскресенье, 28 апреля, христиане восточного обряда отмечают Воскресение Христово.

Фото: 112

Телеканал "112 Украина" в день Пасхи проводит марафон "Пасха. Мы люди".

Гости марафона - деятели науки, культуры, православное духовенство. Открывает марафон Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий. Ведущие спецпроекта – музыкант, продюсер Олег Карамазов и радио- и телеведущий, кавалер Ордена Британской Империи Сева Новгородцев. Герои телемарафона – абсолютный чемпион мира боксёр Александр Усик, успешный британский экономист и общественный деятель украинского происхождения Ирина Мартин, певица Мила Нитич и американец Дэвид Браун из рок-группы Brazzaville, телеакадемик Влад Ряшин, спортивный организатор Александр Красюк, священник Александр Клименко, который прославился победой в проекте "Голос страны", а также актер и режиссёр Георгий Делиев.

Участники марафона - прославленные украинцы - кардиохирург Борис Тодуров, историк, академик Петр Толочко, олимпиец Александр Крикун, доктор наук Александр Качный, олимпийский чемпион, чемпион мира Эльбрус Тедеев, народный артист Украины Владимир Гришко, а из Нью-Йорка украинцев поздравит победитель "Х-фактора", солист Метрополитен-опера Алексей Кузнецов.

Гости марафона расскажут зрителям о своих личных жизненных историях, связанных с их приходом к Богу, посетят православные святыни в разных уголках Украины. В частности они проведут телезрителей по Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области, посетят детский дом при монастыре в селе Банчены Черновицкой области и Голосеевский монастырь в Киеве.

Также в ходе марафона "Пасха. Мы – люди" герои проекта расскажут о главных событиях в ходе празднования Воскресения Христова в разных концах Украины и мира, раскроют значение и важность веры в жизни современного человека.