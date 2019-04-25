Сотрудники Госпогранслужбы перестали задерживать при пересечении границы архиереев Украинской Православной Церкви.

Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Об этом сообщил в четверг архиепископ Обуховский УПЦ Иона (Черепанов) на своей странице в Facebook.

«Из позитивного. На границе перестали "шмонать" и допрашивать архиереев. Юлиан Отступник пал и соответствующие службы оперативно отреагировали», – пишет владыка Иона.

Как сообщалось ранее, в последнее время иерархов УПЦ систематически под разными предлогами задерживали на границе, а 13 февраля наместника Десятинного монастыря УПЦ епископа Гедеона депортировали из Украины.