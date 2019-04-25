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В субботу и воскресенье в западных областях ожидаются умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что  на остальной территории без осадков. Температура ночью 5-12°, днем 18-25°.

29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до 10-16°, на юге страны и Закарпатье до 15-20°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ночь на воскресенье, Пасху, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем ​​28 апреля на западе периодически дождливо, влага и облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.
ForUm

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