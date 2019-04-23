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В среду, 24 апреля, в Украине ожидается до + 15 + 22 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Заморозки отступают», - написала она в Facebook.

В Киеве в среду сухо, солнечно, около +20 градусов.

По предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье, Пасху, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем ​​28 апреля на западе периодически дождливо, влага и облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода.

«Этот прогноз - предварительный, возможны уточнения», - подчеркнула синоптик.
ForUm

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