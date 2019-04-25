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Американский журнал People традиционно представил ежегодный список самых красивых людей в мире. В этом году его возглавила 47-летняя актриса Дженнифер Гарнер. Именно ее фото было вынесено на обложку номера, посвященного красавицам и красавцам, пишут Факты.

Бывшая жена кинозвезды Бена Аффлека, воспитывающая троих детей, не только сделала карьеру в кино и на телевидении, но также является успешной бизнесвумен. Так, она основала компанию по производству органического детского питания. Актриса также является активной защитницей прав детей.

У Гарнер две дочери — 13-летняя Вайолет и 10-летняя Серафина, а также семилетний сын Сэмюэл. С их отцом Беном Аффлеком она рассталась в 2015 году. Официально развод был оформлен в ноябре 2018 года.

Помимо Дженнифер в список самых красивых попали также актрисы Приянка Чопра, Лупита Нионго, Бри Ларсон, кантри-певица Кейси Масгрейвс, кубинско-американская певица Камила Кабельо, которая получила известность после участия в американском телевизионном шоу The X Factor.

В прошлом году обложку «красивого» номера People украсило фото певицы Пинк. А рекордсменом является Джулия Робертс, которая признавалась самой красивой пять раз.
ForUm

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