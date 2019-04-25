На Львовщине трое несовершеннолетних до смерти избили знакомого из-за долга, фотографии тела погибшего один из злоумышленников обнародовал в социальной сети, сообщает пресс-служба полиции.

Участковому офицеру Жовковского отделения полиции 24 апреля поступило сообщение о том, что в одной из социальных сетей была обнародована информация о возможном убийстве человека.

При проведении проверки информация подтвердилась – тело юноши с многочисленными телесными повреждениями полицейские обнаружили закопанным на территории одного из домохозяйств в городе Жовква. Личность погибшего установлена ​​– им оказался семнадцатилетний житель одного из сел района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Также установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых – двое местных жителей возрастом 15 и 17 лет и 17-летний житель одного из сел Жовковского района. Увидев, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленники вынесли тело из подвала, занесли в дом и закопали. При этом они сфотографировали тело погибшего, и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети.

Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога - по их словам, они избили своего знакомого том, что он задолжал им деньги – 12 тысяч гривен и не мог вернуть долг.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.