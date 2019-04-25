На хлебзаводе в Одессе отслужили молебен перед началом выпечки пасхальных куличей.
Фото: УПЦ
Как сообщает «Православная Одесса», викарий Одесской епархии УПЦ епископ Арцизский Виктор 23 апреля посетил городской хлебозавод №4 «Одесский каравай» и благословил начало выпечки пасхальных куличей.
Владыка отслужил молебен «Перед началом благого дела», за которым молились сотрудники хлебозавода. Затем окропил святой водой производственную линию и помещения пекарни.
На богослужении также молились студенты Одесской духовной семинарии. По традиции, они будут принимать участие в выпечке традиционного пасхального блюда.
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