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На хлебзаводе в Одессе отслужили молебен перед началом выпечки пасхальных куличей.

Фото: УПЦ

Как сообщает «Православная Одесса», викарий Одесской епархии УПЦ епископ Арцизский Виктор 23 апреля посетил городской хлебозавод №4 «Одесский каравай» и благословил начало выпечки пасхальных куличей.

Владыка отслужил молебен «Перед началом благого дела», за которым молились сотрудники хлебозавода. Затем окропил святой водой производственную линию и помещения пекарни.
 
На богослужении также молились студенты Одесской духовной семинарии. По традиции, они будут принимать участие в выпечке традиционного пасхального блюда.
ForUm

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