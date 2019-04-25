24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм – у населенного пункта Николаевка; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Верхнеторецкое; дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Новогнатовка и Водяное; из стрелкового оружия - в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник восемь раз обстрелял позиции ВСУ: четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Троицкое; дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Попасная и Шумы; из автоматических станковых гранатометов, - вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двух оккупантов уничтожено, еще трое – ранены.

С начала текущих суток противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Гнутово; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Лебединское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника военные адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.