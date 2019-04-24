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В Кременчуге 24 апреля во время поисковых мероприятий водные полицейские и волонтеры обнаружили тело девушки в реке Днепр, которую искали в течение месяца.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Напомним, 24 марта в Днепре перевернулась лодка: выплыла одна девушка, тела трех кременчужан водолазы нашли на дне реки. Поиски четвертой пассажирки – продолжались.
ForUm

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