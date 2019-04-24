также в разделеОбщество
Назначен новый глава полиции Одесчины 5
В Минске не смогли договориться о пасхальном перемирии 11
В Украине подорожают загранпаспорта 16
Климкин: Россия начала «паспортный» этап оккупации Донбасса 13
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 6
СНБО: Путин создает повод для официального применения ВС РФ против Украины 90
Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам 15
Насиров хочет через суд заблокировать конкурс на главу налоговой 9
Суд не стал запрещать Авакову оставаться министром 18
В Украине разработали программу создания боевых вертолетов 25
В Кабмине уверяют: сомнительные «долги» за газ не будут влиять на субсидию 7
В ГПУ назвали причину смягчения подозрений фигурантам дела Гандзюк 14
СБУ ищет авторов соцопроса об отделении Галичины 67
С начала года в Украину не пустили более 2800 россиян 17
Москалькова надеется, что при Зеленском закроют дело против Вышинского 9
Глава одесской полиции подает в отставку 29
СМИ: Фигурантам дела об убийстве Гандзюк смягчили подозрение 24
23 апреля. Картина дня 65

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области объявленного в розыск боевика террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Константиновки Донецкой области весной 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям пророссийских террористов. Находясь в составе так называемой группировки «Охотник», злоумышленник с оружием в руках осуществлял охрану захваченных боевиками админзданий и складов с военной техникой, а также нес дежурство на блокпостах сепаратистов.

После восстановления в городе украинской власти летом 2014 года, чтобы избежать уголовной ответственности, боевик выехал в Россию. В 2016 году злоумышленник прибыл во временно оккупированный Донецк, где проходил службу в должности стрелка в батальоне «Патриот» так называемой «Республиканской гвардии ДНР». В течение 2016-2018 года наемник принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ, задействованных в районе проведения ООС вблизи населенного пункта Пески.

В результате совместной спецоперации правоохранителей боевик был задержан в Донецкой области. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2546 грн.
2
Теги