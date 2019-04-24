Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области объявленного в розыск боевика террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Константиновки Донецкой области весной 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям пророссийских террористов. Находясь в составе так называемой группировки «Охотник», злоумышленник с оружием в руках осуществлял охрану захваченных боевиками админзданий и складов с военной техникой, а также нес дежурство на блокпостах сепаратистов.

После восстановления в городе украинской власти летом 2014 года, чтобы избежать уголовной ответственности, боевик выехал в Россию. В 2016 году злоумышленник прибыл во временно оккупированный Донецк, где проходил службу в должности стрелка в батальоне «Патриот» так называемой «Республиканской гвардии ДНР». В течение 2016-2018 года наемник принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ, задействованных в районе проведения ООС вблизи населенного пункта Пески.

В результате совместной спецоперации правоохранителей боевик был задержан в Донецкой области. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.