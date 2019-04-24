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Таганский суд Москвы признал гражданина Украины Андрея Гашенко виновным в подготовке контрабанды запчастей для военной техники, сообщает Интерфакс.

«Приговором суда Гашенко назначено наказание в виде 1 года и 4 месяцев колонии общего режима. Однако подсудимый был освобожден в зале суда, так как данное наказание он отбыл, находясь под стражей в ходе предварительного и судебного разбирательства», - сказал собеседник агентства.

Гашенко признан виновным в подготовке незаконного перемещения через границу запчастей для военной техники (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, Гашенко договорился в Москве о приобретении 40 конденсаторов для бронетехники (Т-90 и «Арматы») и собирался переправить их на территорию Украины. Он был задержан в конце мая 2018 года при передаче первой партии в количестве 10 штук.

Свою вину он признал и раскаялся в содеянном, в связи с этим судебный процесс в отношении него прошел в особом порядке.
ForUm

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