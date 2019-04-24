также в разделеМир
На одном из курортов Шри-Ланки нашли бомбу 19
Манафорта перевели в тюрьму строгого режима 17
Президент Шри-Ланки после терактов уволит руководителей всех спецслужб 16
Ким Чен Ын прибыл в РФ на бронепоезде 96
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек 15
В Париже вспыхнул Версаль 181
Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ 33
Назарбаев выдвинул Токаева в президенты Казахстана 39
Япония изменила публичную позицию по аннексированным РФ островам 155
На Филиппинах в результате землетрясения погибли 15 человек 21
Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек 24
В РФ одобрили закон об изоляции Рунета 41
Власти Шри-Ланки: К взрывам причастна международная сеть 20
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв 91
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигает 3 сотен 50
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 215 человек 92
Беларусь ограничила экспорт российских нефтепродуктов 36
Еще один взрыв на Шри-Ланке 41

В России впервые оштрафовали человека за нарушение закона о неуважении к власти, сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Жителю города Малая Вишера Новгородской области Юрию Картижеву назначили штраф 30 тыс. рублей (более 12 тыс. гривен), передает Радио Свобода.

По словам адвоката, сотрудники полиции зафиксировали, что 31 марта Картижев разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента России Владимира Путина.

«Его привлекли по так называемой статье о «неуважении к власти», вступившей в силу 29 марта. Она предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан», - написал адвокат.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3184 грн.
14
Теги