Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Соответствующее письмо патриарха обнародовал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
«И.В. Вселенский патриарх Варфоломей поздравил В. Зеленского с избранием президентом Украины. Мать-церковь отмечает достигнутый Украиной прогресс, благословляет продолжение реформ и подтверждает, что дальше будет способствовать благосостояния и духовного процветания народа», – говорится в поздравлении.
Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню 🇺🇦народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 24 апреля 2019 г.
Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
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