также в разделеВыборы
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 152 округов 6
Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во время второго тура 7
ОБСЕ не увидела прямого вмешательства России в день выборов 21
ЦИК обработала 100% протоколов 42
Орбан написал письмо Зеленскому 85
ЦИК приняла протоколы уже с 40 округов 19
Гройсман поздравил Зеленского с победой 61
В Госдепе ожидают работы с Зеленским 50
Сторонники Порошенко пришли под АП поблагодарить Президента 154
Мэй надеется на тесное сотрудничество Зеленским 27
Более 400 тысяч украинцев испортили бюллетени 36
ЦИК: Нарушения на выборах не повлияют на их результаты 28
Кличко поздравил Зеленского и озвучил ожидания 51
Меркель поздравила Зеленского с победой 28
ЦИК обработала 99% протоколов 159
Советник Зеленского о снижении тарифов: Это не прерогатива президента 80
ЦИК начала принимать бумажные протоколы 30
ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку 35

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Соответствующее письмо патриарха обнародовал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

«И.В. Вселенский патриарх Варфоломей поздравил В. Зеленского с избранием президентом Украины. Мать-церковь отмечает достигнутый Украиной прогресс, благословляет продолжение реформ и подтверждает, что дальше будет способствовать благосостояния и духовного процветания народа», – говорится в поздравлении.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4477 грн.
13
Теги