Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и обсудил с ним проведение конференции по реформам в Украине, которая состоится в Торонто в июле.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Премьер-министр Трюдо поздравил новоизбранного президента Зеленского с победой на выборах и подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины», - рассказали в офисе премьера.

Во время телефонного разговора обсуждались «общие для Украины и Канады основополагающие демократические ценности, а также важность сотрудничества для их защиты в мире».

«Двое лидеров отметили теплые отношения между Канадой и Украиной, подкрепленные прочными межличностными связями и активной украинской-канадской общиной. Они выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство, в том числе с помощью конференции по реформам в Украине, которая состоится в Торонто в июле», - отметили у Трюдо.

«Имел сегодня телефонный разговор с Джастином Трюдо. Спасибо господину Трюдо за поддержку демократии в Украине и углубление отношений между нашими странами», - написал Зеленский в своем Twitter.

Конференция запланирована как трехдневная, она пройдет с 3 по 5 июля, на последний день запланирована встреча высокого уровня. Канадская сторона планирует масштабное событие с объявлением о новых программах помощи Украине.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.